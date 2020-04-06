ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ومدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط وقوع أي أزمة غذائية.

الضراط وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين قال:”حتى الآن لا يوجد أي نقص سلعي بالأسواق رغم أن منظومة الاعتمادات مغلقة”.

وأضاف:” نحن نلتقي مع التجار بشكل دوري وهم يؤكدون وجود احتياطي بمخازنهم ربما يمتد لتسعة أشهر إذا استمرت معدلات السحب بالوتيرة الراهنة”.

ورأى الضراط أن حجم الاستيراد كان أكبر من حاجة الاستهلاك المحلي خصوصاً مع وجود دلائل تشير إلى تهريب جزء غير قليل مما كان يتم استيراده لدول الجوار وبالتالي ومع إغلاق الحدود سيبقى المخزون بالداخل.

مدير مكتب السياسات العامة أشار إلى أن الكثير من السلع الغذائية الضرورية باتت تصنع محلياً إضافة إلى توفير الاحتياجات من اللحوم والألبان والخضراوات محلياً، لافتاً إلى أن بعض التجار حصلوا على اعتمادات سابقة وبالتالي من المتوقع أن تتدفق بضائعهم على الأسواق.