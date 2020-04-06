ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن قصف العدو العثماني لطائرة شحن تحمل أدوية ومعدات طبية لأهالي ترهونة يعد جريمة حرب.

العباني تسائل في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “أين أنت يا وليامز من هذا القصف العدواني”.

واختتم قائلاً :”ونحن ننتظر الدواء والأجهزة الطبية لوقاية أهلنا من جائحة كورونارفي ترهونة وما أن وصلت الشحنة حتى بادرت المليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا وقطر بقصف طائرة الشحن على المهبط، إنها إنسانية الدولة المدنية المعترف بها من قبل مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2259 وأهلنا يتساءلون أليس من حقنا الوقاية والعلاج”.