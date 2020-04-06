ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالاً هاتفياً مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا اليزابيث هوفمان.

العقوري بحث وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب خطة المنظمة للاستجابة لوباء كورونا واستراتيجياتها لدعم ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا للصحة الليبية والمساعدات التي تم تقديمها من المنظمة لمختلف مناطق ليبيا .

وأكد على أهمية دعم خبرات منظمة الصحة العالمية للكوادر الطبية في ليبيا لمواجهة الوباء وحرص مجلس النواب على تسهيل عمل المنظمة لأداء مهامها , مشيراً إلى وجوب أن تشمل خطة الاستجابة جميع مناطق ليبيا .

كما وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدعوة لممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا لزيارة مدينة بنغازي والاطلاع على استعدادات الجهات المختصة لمواجهة هذا الوباء، متقدماً بالشكر والتقدير لهوفمان والعاملين بمنظمة الصحة العالمية على مجهوداتهم الكبيرة المبذولة لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة .