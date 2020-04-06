موسكو – اعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه تقرر تأجيل اجتماع “أوبك+” ودول نفطية أخرى حتى الخميس المقبل لدواع تقنية.

وأضاف بيسكوف، خلال إيجاز صحفي اليوم، إن التحضيرات للاجتماع الذي سيعقد عبر جسر تلفزيوني، تجري على قدم وساق، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال دائم مع زملائه في الدول النفطية الأخرى والمسؤولين في شركات الطاقة الروسية.

وردا على سؤال حول مستوى خفض الإنتاج الذي مستعدة روسيا لتنفيذه، أشار المتحدث إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قال فيها إن الدول النفطية تتحدث عن خفض إجمالي للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا، دون أن يحدد حصة روسيا من هذا الخفض.

وأضاف بيسكوف، أنه لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية ينبغي على دول نفطية لم تشارك في الاتفاق السابق أن تنضم للصفقة القادمة.

وردا على سؤال فيما إذا كان بوتين ينوي إجراء مباحثات هاتفية بهذا الشأن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قال بيسكوف إنه لا خطط الآن لإجراء مكالمات هاتفية كهذه، لكن يمكن التنسيق لإجرائها في وقت قصير.

ودعت السعودية الأسبوع الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة “أوبك” ومنتجين من خارجها، من بينهم روسيا، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان من المفترض عقد الاجتماع اليوم، إلا أنه تقرر تأجيله حتى الـ9 من أبريل الجاري.

المصدر: RT