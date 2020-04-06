ليبيا – تابعت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورورنا طرابلس في اجتماعها الخامس عشر توصياتها والإجراءات التنفيذية لمجابهة الفيروس وكان من ضمن الإجراءات تتبع مشاريع الحجر الصحي بالبلديات والأماكن المخصصة ومدى الإنجاز خاصة بالمناطق الحدودية.

صحة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أمس الأحد أن صندوق التضامن الإجتماعي أعطى إحاطة مفصلة عن الأماكن التي تم الإنتهاء من تجهيزها وتسليمها للبلديات وباقي المشاريع التي في طور الإنجاز.

ومن جانبه،استمع رئيس اللجنة المكلف و الأعضاء لإحاطة مفصلة من قبل مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة عن عمل المستشفيات وأقسام الطوارئ والإسعاف والمشاكل التي تواجه العناصر الطبية لمجابهة الفيروس مع تحويل كل الملاحظات لتوصيات مستعجلة للجهات المختصة لمعالجتها.

كما ناقشت اللجنة زيادة الدعم للعناصر الطبية والطبية المساعدة والفرق العاملة للتصدي للجائحة وتم تحويل كل الإحتياجات الوقائية والإحترازية للجهات المختصة لتوفيرها.