ليببا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم مسلحي بركان الغضب مصطفى المجعي أن ما وصفه بـ”العدوان الذي يقوم به حفتر ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) على العاصمة طرابلس لم يحقق أي نتائج بل سجل سجل فشلا ذريعا حسب تعبيره.

المجعي وفي تصريح لموقع “عربي 21″ المملوك لدولة قطر اليوم الاثنين قال:” الاستثمار الدولي في حفتر عبر داعميه المعروفين أثبت فشله بعد أن توحد الليبيون ضد هذا العدوان رغم وجود خلافات سياسية بينهم”.

واخختم قائلاً :”لقد جنى حفتر خسائر فادحة في قواته وهناك معاناة حقيقية يعانيها أتباعه بفعل مغامرته غير المحسوبة فضلا عن إلحاق خسائر إضافية في اقتصاد المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها”.