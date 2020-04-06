ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن المرتزقة السوريين مغرر بهم للانخراط في القتال بصفوف المليشيات الإرهابية.

المسماري لفت بحسب صحيفة “العين الإخبارية” إلى أن هناك اشتباكات ضارية حالياً بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، موضحاً أن منطقة رابش أبوسليم تشهد أكثر الاشتباكات عنفاً.

وأشار إلى أن مليشيات الوفاق تعتمد بشكل كلي على الطائرات المسيرة التركية وأن قوات الجيش أصبحت على تخوم قلب العاصمة طرابلس.

وتابع: “نحترم الهدنة وعازمون على إنهاء الغزو التركي ووجود الميليشات الإرهابية”، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي تصدت لهجوم شامل على كامل قوات القيادة العامة اليوم من قبل المليشيات.

كما أضاف أنه تم تدمير 25 آلية مسلحة تابعة لميلشيات الوفاق في الوشكة الجمعة الماضيه، مشدداً على أن جرائم المليشيات ضد المدنيين فاقت الوصف حيث قصفت صهاريج تابعة لمدنيين كانت ذاهبة للمنطقة الغربية كما قاموا باستهداف طائرة في ترهونة بعد هبوطها بـ10 دقائق كانت تحمل معدات طبية لمستشفى ميداني لمكافحة كورونا.

وبيّن أن الجيش الليبي يضع كل ذلك أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه أبناء الشعب الليبي، لافتاً إلى تلقيه تعليمات من اللواء خليفة حفتر للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إن هناك تعليمات بإنشاء مستشفيات عسكرية في كافة أنحاء البلاد لمواجهة الفيروس القاتل وأن الجيش لديه غرف عمليات لبسط السيطرة على كامل عموم ليبيا.

كما أعرب المسماري عن حزنه لرحيل رئس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل الذي سيدفن في مصر.