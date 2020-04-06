روسيا – نشر الاتحاد الروسي لكرة القدم فيديو جميلا لملعب “لوجنيكي” المونديالي في العاصمة موسكو وهو يتزين بشعار حملة “ابقوا في منازلكم” لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في أغلب دول العالم.

ويظهر في الفيديو الذي التقط ليلا، سطح ملعب لوجنيكي الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 81 ألف مقعد، يغلب على اضاءته اللون الأحمر ومكتوب باللون الأبيض بداخله عبارة “ابقوا في منازلكم” باللغة الروسية، مع شعار الاتحاد الروسي لكرة القدم.

ويعتبر لوجنيكي الملعب الرئيسي لكأس العالم 2018 باستضافته العديد من المباريات خلال المونديال الروسي أهمها المباراتان الافتتاحية والنهائية.

يذكر أن المنتخب الفرنسي توج بلقب بطل مونديال روسيا 2018 وهي الكأس الثانية بعد عام 1998، وذلك بتغلبه على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

المصدر: rfsruofficial/twitter