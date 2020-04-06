ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن ليبيا ستتخطى مرحلة الخطر من فيروس كورونا إذا مر 15 يوما دون إصابات من بعد آخر حالة مسجلة.

النجار وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا لكل الأحرار” أمس الأحد أشار إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بليبيا ما يزال مطمئنا وأن لانتشار غير كبير،لافتاً إلى أن الحالة الأولى تتماثل للعلاج ويرجح خروجها.

وذكر مدير مكافحة الأمراض أن الإمكانيات تتحسن يوميا وأن غرف العزل بدأت تستقبل الحالات أول بأول،مشيدا بالتزام المواطنين بحظر التجول والحجر الصحي وهو مؤشر يدل على الوعي لدى المواطنين.

مدير المركز الوطني أشار إلى أن المنطقة الشرقية كانت الفترة الماضية نتواصل مع المركز لاطلاعه على نتائج التحاليل المخبرية لحالات الاشتباه،لافتا إلى أن العينات المرسلة حينها كانت سالبة.