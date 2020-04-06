اليابان – كشفت وسائل إعلام يابانية، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة “يوميوري” اليابانية ، يمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى​​​.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل “خطرا جسيما” على أرواح الناس، وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد.

وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 3654 وإجمالي الوفيات 85، بحسب آخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الأحد.

المصدر: وكالات