ليبيا – قال رئيس لجنة الأزمات ببلدية زليتن عبد السلام عصمان إن البلدية وفرت 16 جهاز تنفس اصطناعي و30 سريرا وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية ومونتير ومنظمات لمبنى العزل والحجر الصحي الخاص بالحالات التي تؤكد إصابتها بوباء كورونا.

عصمان وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد أشار إلى أن المخصصات التي حددها المجلس الرئاسي للبلدية لم نستلم منها أي قيمة إلى الآن،مشيرا إلى أن كل الذي وفر بالبلدية لمجابهة الوباء هو من مجهودات ذاتية ورجال الأعمال والمنظمات الخيرية وشباب متطوعين.

وأوضح عصمان أن البلدية اشتبهت بحوالي 15 شخصا مصابين بكورونا وأخذت منهم عينات وأرسلت إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكانت نتائجهم سلبية،مفيدا أن قرار نقل الاختصاصات إلى البلدية لم يطبق إلى الآن ويحتاج إلى وقت.