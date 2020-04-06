ليبيا – قال رئيس غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا ببلدية زوارة الكبرى إدريس الطويني إنهم طالبوا وزارة الصحة بحكومة الوفاق بتجهيز مكان بمنفذ راس اجدير لعزل القادمين من تونس وليس هناك أي استجابة حتى الآن.

الطويني وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد أوضح أن البلدية جهزت مكانا شاغرا بمقر غسيل الكلى يحتوي عددا من أسرة العناية الفائقة و7 أسرة أخرى للحالات التي تؤكد إصابتها بوباء كورونا بمجهودات ذاتية من البلدية،مؤكدا أنهم إلى الآن لم يستلموا أية مخصصات مالية من المجلس الرئاسي وأن عملية نقل الاختصاصات إلى البلديات لم يطبق منها أي بند أو باب.

وأوضح الطويني أن هناك 12 شاحنة دخلت عبر منفذ رأس اجدير بعد عملية إغلاق المنافذ والمجلس البلدي قام بحجرهم بمكان معزول ووفر لهم كل مستلزماتهم من أكل ومواد طبية ومستلزمات بدون مساعدات من الرئاسي أو الوزارة.

وذكر الطويني أن لجنة مكافحة كورونا طبقت القرار بمنع تجوال السيارات بعد الساعة الثانية ظهرا والسماح للمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المحال القريبة إليهم بالذهاب سيرا على الأقدام لمحال اللحوم والخضروات والمواد الغذائية والمخابز والتي تعمل للساعة الرابعة مساءا نظرا لكثرة الازدحام في الفترة ما بين الثانية عشرا ظهرا إلى الثانية ظهرا وهذا ماقد يسبب انتشارا للوباء بسرعة.