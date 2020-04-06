ليبيا – قال عميد بلدية غريان يوسف بديري إن مخصصات المجلس الرئاسي لم يستلموا منها أي قيمة إلى الآن وإن آلية توزيعها على البلديات كانت بدون معايير وعشوائية.

بديري وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد أضاف أنهم خصصوا عيادة الدرن بالمدينة للكشف المبدئي وجهزوها بالإمكانيات المتوفرة بالتعاون مع المواطنين من المدينة وجهزوا فندق الرابطة ليكون مركز الحجر الصحي بسعة 50 سريرا ومركزا آخر للعزل الصحي السارية الطبية بسعة عشرة أسرة،مشيرا إلى أن ذلك لا يكفي لمدينة تعداد سكانها أكثر من 180 ألف نسمة.

وأوضح بديري أنهم تواصلوا مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق لتخصيص مكان وتجهيزه لحالات العزل الصحي بسعة 150 سريرا على الأقل ولم ينفذ بخصوص ذلك أي شيء حتى الآن،مفيدا أن دوريات جهاز الحرس البلدي بالمدينة تقوم يوميا بالتفتيش ومتابعة الإجراءات الموضوعة لمجابهة وباء كورونا وتسيير دوريات على المحال التجارية وضبط المخالفين لقرار الحظر ودوريات أخرى مثبتة لتطبيق قرار حظر التجوال.

وأكد أنهم وفروا مجموعة من الصناديق الخاصة بالمعدات الطبية من أقنعة وكمامات وقفازات طبية وبدل واستعمال بعض المعدات من المخزون الاحتياطي بمجهودات ذاتية وأن وزارة الصحة أرسلت لهم سيارة رش وبعض الاحتياجات.

وبين بديري أنهم خلال اجتماع بالقطاعات العامة بالمدينة اتفقوا على تفعيل دوريات لبوابات المغارية وأبورشادة وتوفير الحماية اللازمة لفندق الرابطة من مديرية أمن غريان وتخصيص حافلة نقل للعنصر الطبي النسائي ذهابا وإيابا للعيادة المجمعة بغريان.