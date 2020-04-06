الولايات المتحدة – وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم، عقار كلوروكوين المعروف مسبقا، بأنه علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد، وحث مواطنيه على تناوله، لكن بعد استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.

وجدد ترامب مطالبته الشعب الأمريكي بالحفاظ على التباعد المجتمعي والبقاء في المنازل.

وقال إن عقار الكلوروكوين سيكون عقارا عظيما لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب أن هناك 182 دولة حول العالم تعاني من هجمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن شراء الولايات المتحدة كميات كبيرة من عقار هيدروكسي كلوروكوين، الذي تقرر استخدامه في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبشر ترامب مواطنه خلال مؤتمر الأزمة اليومي قائلا: “وفرنا 29 مليون جرعة من عقار كلوركوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة”.

واعتبر ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن الكلوروكوين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.

وتابع: “عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروجه تجاريا.. إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكرا.. نأمل أن ينجح ذلك”.

وأوضح، أن بلاده تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في المواجهة مع فيروس كورونا.

وشدد ترامب، “ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة لفيروس كورونا”.

وفيما شدد على أن الولايات المتحدة ستشهد ذروة تفشي فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، أكد أن “أحدث البيانات تشير إلى أن ما توقعته إدارته بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا، ربما كان على أقصى تقدير”.

وكان الرئيس الأمريكي قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وأن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

المصدر: وكالات