ترامب يشد من أزر جونسون ويؤكد أنه شخص يقوى على مواجهة كورونا

ترامب يشد من أزر جونسون ويؤكد أنه شخص يقوى على مواجهة كورونا

الولايات المتحدة – شد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من أزر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وتمنى له الشفاء العاجل وأعرب عن ثقته في أنه سيتعافى قريبا بعد دخوله المستشفى إثر أصابته بفيروس كورونا.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين يوم الأحد قائلا:”آمل، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام معه، فهو شخص قوي وجيد”.

وكان ترامب قد أعرب في اتصال هاتفي مع جونسون، يوم الجمعة الماضي، عن تمنياته بالشفاء لرئيس الوزراء البريطاني، من إصابته بفيروس كورونا، وشكره على صداقته الوثيقة، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن يقينه بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستخرجان من هذه المرحلة أقوى من ذي قبل.

وأعلن جونسون في وقت سابق الجمعة، من خلال فيديو مصور نشره على حسابه في تويتر، إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أنه قام بعزل نفسه، وأنه سيعمل من المنزل ويواصل قيادة تعاطي الحكومة مع ملف مكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

وكشف متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن جونسون ، الذي تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي وما زال يعاني من السعال والحمى، تم نقله إلى المستشفى يوم الأحد بناء على توصية من طبيبه كإجراء وقائي.

في الوقت نفسه، قال مصدر على علاقة برئاسة نظام الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن جونسون يتنفس الآن بواسطة جهاز تنفس صناعي للتهوية الميكانيكية للرئتين.

المصدر:”نوفوستي”