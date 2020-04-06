الدوحة – تحدث قائد نادي برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز، عن دور النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو في ما وصل إليه الأرجنتيني ليونيل ميسي الآن.

وقال تشافي في تصريحات صحيفة، إن ميسي لم يكن ليصل إلى هذه المستويات العالية دون مساعدة من رونالدينيو، الذي أعانه على الاندماج في برشلونة.

وأوضح: “بدأ ميسي في التدريب مع الفريق الأول لبرشلونة في سن 16-17 عندما كان رونالدينيو في السادسة والعشرين من عمره، وهنا رونالدينيو تبنى ميسي كأخ صغير، وكانت علاقتهما جيدة للغاية”.

وأكمل تشافي: “رونالدينيو رأى أن ميسي لديه شيء مميز وخاص، ولهذا كان يساعده كثيرا ويرحب به مثل أي واحد من أفراد عائلته، كما كان يتوقع له أن يكون الأفضل في العالم وأن يصل إلى هذه المكانة”.

واختتم تشافي تصريحاته قائلا: “صحيح أن ميسي موهبته فطرية، لكن لا يجب أن نخفي أن رونالدينيو ساعده على تكوين علاقة جيدة مع الجميع في غرفة الملابس”.

وقضى رونالدينيو أبرز فترات تألقه الكروي بين جدران نادي برشلونة، بين العامين 2003 و2008، حيث فاز معه بلقبين في الدوري الإسباني عامي 2005 و2006، وبلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، وكان النجم الأبرز داخل هذا الفريق بقيادة المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد.

ولعب النجم البرازيلي في تلك الأثناء إلى جوار ميسي الذي كان يخطو في ذلك الوقت أولى خطواته في عالم الاحتراف، وقدم له مساندة ودعما كبيرين داخل الملعب، قبل أن يستلم الأرجنتيني (ميسي) مشعل قيادة “البارسا”، فور رحيل رونالدينيو عن الفريق الكتالوني صيف عام 2008.

المصدر: وكالات