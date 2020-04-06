إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رغبة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي، في الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن الأنباء عن رغبة دي ليخت في الانضمام لريال مدريد لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن اللاعب سعيد للغاية بوجوده في صفوف “السيدة العجوز”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن كيجي مولينار، والد صديقة دي ليخت، أكد أن اللاعب يشعر بأنه وجد البيئة المثالية في تورينو لتنمية مهاراته في كرة القدم، ورسخ نفسه بشكل جيد في غرفة خلع الملابس.

ونوهت الصحيفة بأن ريال مدريد قد يكون مهتما بضم دي ليخت من أجل تطوير الشق الدفاعي بالفريق، إلا أن يوفنتوس غير مستعد لبيع اللاعب في الصيف المقبل، خاصة مع انخفاض الأسعار بالوقت الحالي.

ونشرت تقارير في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن دي ليخت دفع وكيله مينو رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدماته على النادي الملكي.

المصدر: وكالات