ألمانيا – أفادت وكالة “رويترز” بأن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تطوير نظام مراقبة حدود الدول الأوروبية والحدود المفتوحة في منطقة شنغن، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتشدد الوثيقة الحكومية على وجوب ارتداء الكمامات حال توفرها في المصانع والبنايات ووسائل النقل، فضلا عن التعليق المؤقت للفعاليات الكبيرة والاحتفالات الخاصة.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تخفيف هذه القيود في حال أثبتت الإحصائيات أن شخصا واحد يمكنه أن ينقل العدوى لأقل من شخص واحد

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العودة إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي في 19 أبريل.

المصدر: “رويترز”