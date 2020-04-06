عُمان – أعلنت الهيئة العمانية العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، اليوم الاثنين، أنها تعاقدت لشراء 10 آلاف طن من السكر الأبيض ومثلها من الأرز، إلى جانب 45 طنا من العدس الأحمر.

وقالت الهيئة العامة إن التعاقد يهدف لتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الغذائية الأساسية، حسبما ذكرت في بيان على صفحتها الرسمية في “تويتر”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة العمانية، أعلنت يوم الأحد عن ارتفاع عدد حالات الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا للصفحة الرسمية للوزارة على “تويتر”، فقد ارتفع العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة​​​.

المصدر: RT + وكالات