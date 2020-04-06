ليبيا – اعتبر رئيس مركز العزل الصحي في وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي ونيس أن سياسة وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس في العالم هو فصل المستشفيات العامة والتخصصية وكل ما يتعلق بعلاج المرضى والجرحى عن المصابين بفيروس كورونا باعتبار أن المستشفيات العامة تستقبل عددا كبيرا من المدنيين والجرحى.

ونيس وفي تصريح لموقع”الجزيرة نت”أمس الأحد قال:”بدأنا إنشاء مراكز العزل الصحي بعد تحديد 8 مراكز عزل كخطوة أولى وافتتاح أول المراكز في معيتيقة بطرابلس بسعة أكثر من 50 سريرا وفي مصراتة أنشأ مركز للعزل يضم عددا كبيرا من الأسرة،والعمل يجري لإنشاء مراكز للعزل في مدن زليتن ونالوت والخمس وغدامس وزوارة والزاوية لافتتاحها قريبا”.

وبشأن الإصابات بالفيروس بالمنطقة الشرقية، قال ونيس:”لا نملك معلومات عن أعداد الإصابات وهناك تكتم عن الأخبار الصحيحة وغموض كبير في المعلومات وحتى فرع مركز مكافحة الأمراض ببنغازي إداريا يتبع للإدارة الرئيسية في طرابلس لكنه لا يملك أي معلومات خاصة بعد تشكيل لجنة عسكرية بإمرة ضابط.جميع البيانات والمعلومات محتكرة”.

وتوقع ونيس حدوث إصابات بين المواطنين،مشيرا إلى أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق تتواصل فقط مع مدينة طبرق لإنشاء مركز للعزل الصحي في المدينة أسوة ببقية مدن ليبيا.

رئيس قسم العزل الصحي أشاد بالتزام المواطنين الليبيين بالبقاء في البيوت حفاظا على أنفسهم للحد من انتشار الفيروس ومنع الاختلاط والتجمعات وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية.