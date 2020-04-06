ليبيا – أكد المحلل السياسي عيسى عبد القيوم أن إغلاق المنظومة المصرفية عن شرق ليبيا ليس كما قال محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير بسبب قرصنة حسابات لصالح جهات عامة بل كان المقصود يومها مجلس النواب الذي انتخب بشكل قانوني ودستوري وديمقراطي.

عبد القيوم وفي تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الأحد قال:” الكبير يحاول التمويه، فقد كان خارج البلاد في تلك الفترة والقانون الليبي يمنح كافة الصلاحيات للنائب بمجرد مغادرة المحافظ الأراضي الليبية وبالتالي فإن ما جرى كان وفق التشريعات الليبية النافذة”.