ليبيا – بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب خلال اجتماع موسع أمس الأحد مع رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية فتحية العريبي سير العمل في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للصحة الليبية والذي حضره مدير مكتب وزير الصحة طارق نوح للوقوف على آخر الإجراءات المتخده وتنسيق المستمر مع جهاز الإسعاف والطوارئ في كيفية نقل الحالات المشتبه بها.

واستعراض وزير الصحة خطوات الوزارة ومساعيها في توفير الإمكانيات الإضافية اللازمة لكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومراكز العزل السريري الطبي واقسام وغرف الحجر الصحي وفقا لخطة وزارة الصحة الفنية لتقليل خطر دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

كما تطرق إلى آلية عمل اللجنة الطبية الاستشارية وذلك فق قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا وذلك بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بهدف توفير المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة لعمل اللجنة الاستشارية لمكافحة الوباء والوقاية منه.

وفي السياق ذاته،أطلع وزير الصحة على الإجراءات الفنية المتابعة من قبل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تشخيص الحالات المشتبه في إصابتها وعزلها وعلاجها إلى جانب الرقابة على الأدوية وتطبيق معايير السلامة المهنية وسير العمل في إجراء الفحوص والكشف المبكر عن وباء كورونا.

عقوب ثمن الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وخطوات وزارة الداخلية للتعامل والتعاون المشترك مع وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا وذلك بتشكيل خطة أمنية ترافق خطة العمل بمكاتب المراقبة الصحية الدولية بالمنافذ والتعاون المستمر مع شبكة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وغرفة عمليات طورائ بالبلديات للعمل المشترك في تقليل خطر دخول فيروس كورونا.