فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها في قرى الجديرة وبدو وقطنة بضواحي القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 252.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الإصابات توزعت على مناطق : بدو شمال غرب القدس إصابة واحدة، وقرية الجديرة شمال غرب القدس 6 إصابات، وقرية قطنة شمال غرب القدس 4 إصابات، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل 3 إصابات وقرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة إصابة واحدة.

إلى ذلك أفاد بيان لوزارة الصحة، بأن من بين إجمالي المصابين بالفيروس 40 طفلا بسبب المخالطة، وأن 99 حالة من إجمالي الإصابات من ضواحي وقرى القدس.

ولفتت الوزارة إلى أن 12 مريضا يتماثلون للشفاء والتعافي، وسيتم السماح لهم بالعودة لمنازلهم بعد إجراء آخر فحوصات لهم”.

المصدر: وكالات