ليبيا – دان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني في بيان له اليوم الأحد الاستهداف المتكرر لشحنات المواد الطبية والغذائية والمحروقات المتوجه من شرق البلاد لغربها من قبل الطيران التركي المساند لمن وصفهم بـ”الحشد الميليشياوي الإرهابي”.

رئيس الحكومة الليبية إستنكر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه استهداف الطيران التركي لطائرة شحن محملة بالمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا اثناء هبوطها في مهبط مدينة ترهونة، مؤكداً على أن الشحنة كانت لتجهيز العديد من المستشفيات لمواجهة وباء كورونا المستجد في مناطق غرب البلاد.

صور من الحكومة الليبية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا للشحنة المرسلة اليوم عبر طائرة شحن إلى المنطقة الغربية ودمرتها #تركيا بطائرة مسيرة في مدرج #ترهونة وتضم معدات تنفس وعدد من الأسرّة وكميّات من الكمامات والأقنعة والكحول ومعقمّات اليد ومضادات حيوية مختلفة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/MyT4e2hrzI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 5, 2020

وأشار الثني إلى أن القصف الذي حدث للمعدات الطبية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وإختتم رئيس الحكومة الليبية بيانه بتوجيه رسالة إلى حكومة الوفاق قائلاً :” كان حري بحكومة العمالة التي تدعم الحشد الميليشياوي الإرهابي واستقوت بالطيران التركي المسير أن تلتفت هي للمستشفيات المتهالكة التي هي على مقربة منها لكنها بدل ذلك استهدفت الشحنات التي سيرت إليها لمواجهة الوباء”.