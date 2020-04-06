المكسيك – أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)،امس تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم، إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد القاري في بيان، “نظرًا للوضع الصحي العام الحالي، وبعد التشاور مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) فيما يتعلق بالروزنامة الدولية لكرة القدم، اتخذنا قرار تعليق الأدوار النهائية لدوري أمم أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي”.

وكان من المقرر أن تُقام الأدوار النهائية فترة التوقف الدولي في حزيران/ يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان سيلتقي منتخب هندوراس مع نظيره الأمريكي، والمنتخب المكسيكي مع الكوستاريكي في الدور نصف النهائي في ولاية هيوستن، على أن تقام مباراتا المركز الثالث والنهائية في السابع من الشهر ذاته في ولاية دالاس.

وأشار اتحاد “كونكاكاف” في بيانه، إلى أن الدورين نصف النهائي والنهائي سيقامان في موعد سيتم تحديده لاحقًا.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل بطولة أمم أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم، اضافةً للعديد من البطولات الكبيرة في مختلف الرياضات، أهمها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام العام المقبل.

الأناضول