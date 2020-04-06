أفريقيا – توقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي انتشار فيروس كورونا، إلى تراجع التجارة في القارة السمراء بنحو 270 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب تقرير أعده الاتحاد بعنوان “تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الإفريقي”.

وتوقع التقرير أن “تنخفض الصادرات والواردات خلال العام الجاري في القارة بنسبة 35٪، أي بنحو 270 مليار دولار، بسبب انتشار كورونا”.

كما توقع أن تخسر الحكومات في القارة 30% من إيراداتها من السياحة والصناعة والطيران والحوالات التي يرسلها المغتربون، إضافة إلى خسارة نحو 20 مليون وظيفة.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الإفريقي تباطؤا ملحوظا بسبب تراجع إيرادات النفط والسياحة بنيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر والجزائر والمغرب التي تشكل نحو 60 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للقارة.

ورأى التقرير أن مكافحة الدول الإفريقية لانتشار الفيروس سيؤدي إلى زيادة الإنفاق العام بنحو 130 مليار دولار.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة تخطى 9 آلاف فيما بلغت الوفيات 414 في عموم القارة.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و290 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 272 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

الأناضول