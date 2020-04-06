ليبيا – دانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بنغازي في بياناً لها بأشد عبارات الشجب والإستنكار الإستهداف الإرهابي لشحنات الأدوية والأغذية والمحروقات المتجهة من شرق البلاد لغربها والتي تأتي ضمن التدابير الاحترازيةوالوقائية لمنع انتشار الوباء في ليبياخاصة بعد ظهوره في بعض مدن غرب البلاد.

اللجنة وفي بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه اليوم الاثنين قالت:”ندين بأشد عبارات الشجب والاستنكار هذه الأعمال الوحشية التي ترتكبها جماعات الحشد الميليشياوي الإرهابي التابعة لحكومة العمالة المستقوية بتركيا الغازية وطيرانها المسير في هذا الظرف الحرج الذي يعاني منه العالم أجمع”.

وأضافت:”إن استهداف شحنات الغذاء والدواء والمحروقات دون إي مبرر خلال هذا الوقت الذي نحارب فيه جميعنا جائحة كورونا، يعد من الأعمال والتصرفات والجرائم التي تنم عن انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب لكونها عقاب جماعي لسكان تلك المناطق الذين انحازوا للشرعية ورفضوا الخيانة والعمالة”.

وحملت اللجنة حكومة الوفاق وما وصفته بـ”تحالفها الميليشاوي “التركي المسؤولية الكاملة،متعهدةً بمعاقبة مرتكبيه الذين يتحملون تبعات ما سيحصل للسكان المدنيين من كوارث ومآسي في حال انتشر الوباء لا قدر الله.

وواصل البيان:”إننا نعتبر الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي شركاء في تصرفات الغزو التركي لتقاعسهم وتواطؤهم أمام هذه الأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها الطيران التركي بالتحالف مع الحشد المليشياوي الإرهابي”.

اللجنة دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية للوقوف مع الشعب الليبي المظلوم ومناصرته وإدانة الجرائم المروعة وأعمال الحصار والعقاب الجماعي من قبل “الحشد المليشياوي” الإرهابي والنظام التركي الحالم بغزو ليبيا ومنعه لدخول الدواء والغذاء والمواد الضرورية اللازمة لحياة عدد كبير من سكان ليبيا،مناشدةً بالقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي لحماية المدنيين وممتلكاتهم والضغط على النظام التركي والمتحالفين معه من ابناء ليبيا لإيقاف الحرب والحصار وجميع أشكال العدوان حتى نتمكن من تجهيز المستشفيات الميدانية بشكل عاجل لمنع انتشار الوباء في ليبيا والسيطرة عليه.

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