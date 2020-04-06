اليمن – أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن “البنك الدولي قدم 26.9 مليون دولار دعما لاستعدادات مواجهة كورونا في اليمن”.

وأوضحت المنظمة الأممية في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، قدمت دعما لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 26.9 مليون دولار أمريكي من أجل استعداد اليمن واستجابته لمواجهة فيروس كورونا”.

ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني قوله: “النظام الصحي في اليمن هش بالفعل، وفي حال تفشي كورونا سيكون كارثياً على البلاد”.

وشدد موساني على أن “الأمراض لا تحترم الحدود الدولية، يجب على دول مثل اليمن أن تظل متيقظة لضمان الحد من إمكانية وصول كورونا عبر الحدود”.

وتابع:”يأتي دعم البنك الدولي الجديد لليمن، في وقت حرج حيث تستمر الحالات في الزيادة في جميع أنحاء العالم”.

ولم تعلن السلطات في اليمن حتى اليوم الإثنين، رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

وسبق أن اتخذت السلطات اليمنية العديد من الإجراءات الاحترازية بينها إغلاق المنافذ البرية والبحرية وتعليق الدراسة حتى نهاية مايو/ أيار المقبل، إضافة إلى التوجيه بتعليق صلوات الجمعة والجماعة، مع إنشاء عدد من مرافق الحجر الصحي.

الأناضول