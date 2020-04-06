السعودية – افادت وكالة بلومبرج الأمريكية، الإثنين، إن حرب أسعار النفط لا تقدم أي خدمة لحاملي سندات “أرامكو السعودية” بعد عام واحد من ظهور الشركة المملوكة للدولة، في أسواق رأس المال الدولية.

وكانت “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم، قد أعلنت في أبريل/ نيسان 2019 عن طرح أول سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وحسب الوكالة، سجلت السندات خسارة بنسبة 8.2 بالمئة في مارس/ آذار، وهو أسوأ أداء شهري لها على الإطلاق.

يأتي ذلك، بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من النصف منذ بداية العام، بعد حرب أسعار بين السعودية وروسيا نتيجة لفشل إتفاق “أوبك+” في 5 مارس الماضي.

وتقول شركة T. Rowe Price ومقرها في بالتيمور، والتي تدير 1.2 تريليون دولار، إن الأوراق المالية ستظل تحت الضغط، طالما فشل أكبر منتجي النفط في العالم في الاتفاق على قيود العرض.

وتتداول سندات أرامكو البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في 2029 الآن، بعائد أعلى من ديون الحكومة ذات الاستحقاق المماثل.

وهذا يتناقض مع العام الماضي عندما أصدر عملاق الطاقة سندات اليورو الخاصة به، وتم تسعير الأوراق النقدية بعائد أقل من تلك الخاصة بالحكومة نفسها، وهو أمر نادر في أسواق سندات الشركات.

وبلغت أسعار خام برنت حوالي 34 دولارا للبرميل اليوم، بعد انتعاشها بنسبة 37 بالمئة الأسبوع الماضي على أمل التوصل إلى اتفاق بين المنتجين.

الأناضول