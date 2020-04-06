انجلترا – نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والدة مدرب فريقه الأول لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، التي وافتها المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانشستر سيتي في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب عن عمر ناهز 82 عاما، في منطقة مانريسا في برشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا”.

وتبرع غوارديولا، الذي سبق له أيضا تدريب برشلونة وبايرن ميونخ وقضى معظم مسيرته كلاعب في برشلونة، بمليون يورو الشهر الماضي لتوفير معدات طبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في بلده إسبانيا.

وخصص لاعب ومدرب برشلونة السابق هذه الأموال لحملة تتبناها مؤسسة خيرية وكلية الطب في برشلونة.

المصدر: ManCity/twitter+ رويترز