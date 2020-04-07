انجلترا – انتشرت تقارير حول قيام أب بتحذير الناس بضرورة البقاء في المنزل، بعد أن بدأ ابنه البالغ من العمر عاما واحدا معاناته من أعراض Covid-19، بعد زيارة واحدة إلى السوبر ماركت.

وأوضح بيتر جونز كيف أن ابنه في المستشفى يتعافى من عدوى فيروس كورونا، حيث أمضت الأسرة 3 أسابيع في عزلة مستمرة، وفقا لـ”ميرور”.

ويعتقد الوالد أنه نقل الفيروس إلى منزله، بعد رحلة واحدة إلى السوبر ماركت. وبينما يتعافى 3 من أفراد الأسرة بسرعة، كتب في صفحته على “تويتر”، أن ابنه الأصغر أقل حظًا وبحاجة إلى علاج في المستشفى.

وأضاف: “بعد إقامة قصيرة في المستشفى، تعافى طفلنا بسرعة بمساعدة الأكسجين والمضادات الحيوية للعدوى. ويتعافى الآن في المنزل. شكرا جزيلا لطبيبنا العام الذي استجاب بسرعة، ولجميع من قدّموا الرعاية الكاملة، إنهم أبطال حقيقيون. شكرا لكم على جميع الرسائل اللطيفة. يجب أن أقول إننا لم نكن محظوظين، رد فعل كهذا لدى طفل صغير أمر نادر تبعا للأطباء، لذا لا ينبغي أن يقلق الناس وقد تعافى بسرعة كبيرة بالدعم المناسب”.

وكان بيتر يأمل في أن تكون قصة إصابة ابنه بعد الحد الأدنى من الاتصال بالعالم الخارجي، بمثابة تحذير للآخرين.

وتابع: “إن سبب مشاركتي لشيء شخصي للغاية هو أنني أريد أن يعرف الناس أن رحلة واحدة فقط يمكن أن تخاطر بكل شيء. من فضلك لا تخرج. ابق في المنزل واحم أحباءك. لم نكن محظوظين، ومحلات السوبر ماركت تبذل قصارى جهدها لحماية الجميع. يجب علينا محاولة تقييد الزيارات واتباع الإرشادات للحد من المخاطر”.

المصدر: ميرور