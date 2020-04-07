أقل المهن طلبا في روسيا على خلفية انتشار وباء كورونا

أقل المهن طلبا في روسيا على خلفية انتشار وباء كورونا

روسيا – انخفض في روسيا الطلب على بعض المهن على خلفية انتشار فيروس كورونا وفرض الحكومة للعزلة الذاتية على المواطنين.

وحسب المعلومات الواردة من شركات التوظيف فإن الطباخين والنوادل والحراس والمنظفين كانوا أقل طلبا في سوق العمالة في مارس الماضي.

وسجلت شبكة البحث عن العمل Worki تباطؤا في معدلات زيادة عدد فرص العمل الشاغرة في مجال أعمال الفنادق والمطاعم. كما انخفض الطلب على المديرين والطباخين والمنظفين.

أما الطلب على النوادل فانخفض خلال 3 أسابيع ماضية، حسب وكالة “نوفوستي” بمقدار 10 أضعاف.

وأعلن خبراء شركة HeadHunter الروسية أن النوادل ومديري المكاتب والخادمات ومديري المناسبات والسكرتيرات ومدربي ومدربات اللياقة البدنية هم الأقل طلبا في ظروف انتشار فيروس الكورونا في روسيا. كما أنهم سجلوا انخفاضا بسيطا في الطلب على الممرضات في منطقة موسكو على الرغم من ارتفاع راتبهن في مارس الماضي بنسبة 9%.

وتدل الدراسة التي أجراها الخبراء في معهد التعليم المتقدم الروسي على أن قطاعات السياحة والأزياء والماكياج والطعام والتدريب على الرياضة يمكن أن تقلص بشكل ملموس ملاك موظفيها حتى بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا