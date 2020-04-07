إسبانيا – أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 5478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و743 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: “تم تسجيل 5478 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 140510، كما تم تسجيل 743 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 13798”.

في سياق متصل أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، مؤخرا أن بلاده ستخفف القيود الاقتصادية المفروضة بمقتضى حالة الطوارئ بعد عطلات عيد الفصح، رغم أن حالة العزل العام ستمدد إلى منتصف ليل 25 أبريل.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية من حيث اجمالي عدد الإصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، وتليهما إيطاليا وألمانيا في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.

المصدر: وكالات