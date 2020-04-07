إسرائيل – وصلت إلى إسرائيل من اليابان أول شحنة من دواء “افيغان” (Avigan) الذي يتم اختبار نجاحه في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض.

وصادقت وزارة الصحة الإسرائيلية، على البدء بإجراء تجارب على هذا العقار في مستشفيات هاداسا وايخيلوف وسوروكا وبوريا.

عقار “افيجان” الذي تم اختباره في اليابان بنجاح، ستتم تجربته أيضا على حوالي 80 مريضا في مستشفيات مختلفة، وهو يقلل من خطورة أعراض المرض، وقد عملت سفيرة إسرائيل في اليابان على نقل كميات من العقار إلى بلادها لاختباره على حوالي 80 مريضا، بحسب هيئة إذاعة البث الإسرائيلية “مكان” .

وقال البروفيسور ران نير باز، إن الدواء قد يساهم في تقصير الفترة التي يعاني خلالها المريض من الفيروس، وقد يؤدي إلى أعراض أقل خطورة مما يتيح الاستغناء عن أجهز التنفس الاصطناعي.

وكانت تقارير إعلامية ووثائق قد كشفت مؤخرا أن اليابان تعمل على زيادة مخزونها من عقار “افيجان” المعالج للإنفلونزا، والذي تنتجه شركة “فوجي فيلم”، بحيث يمكنها استخدامه في علاج مليوني شخص.

المصدر: مكان