عمان – افاد محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، إنه من السابق لأوانه حاليا إصدار توقعات بنسب نمو الاقتصاد الأردني، وأثر فيروس كورونا على القطاعات المحلية.

وذكر فريز الذي كان يتحدث لفضائية “المملكة” (شبه حكومية)، مساء الإثنين، أن التكهن بحجم التأثير السلبي للفيروس على مختلف مكونات الاقتصاد المحلي، غير ممكن في الوقت الحالي.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أصدر الملك عبد الله الثاني، مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون “الدفاع” (الطوارئ)، لمواجهة انتشار كورونا.

وأشار المسؤول النقدي، أن “الضرر واضح على الطلب والإنتاج المحلي من السلع والخدمات، مشيرا إلى تأثر القطاع السياحي بشدة”، الذي يشكل أحد مصادر النقد الأجنبي للمملكة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغت قيمة عائدات القطاع السياحي في 2019، نحو 5.8 مليارات دولار.

وفي 26 مارس، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد الأردني لا يزال ضعيفا بنسبة 2 بالمئة، فيما نسبة البطالة 19 بالمئة من القوة العاملة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأردن حتى مساء الإثنين، 349 إصابة، منها 6 وفيات، فيما تماثل 126 للشفاء.

الأناضول