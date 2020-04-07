ليبيا – ترأس رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين الاجتماع العادي الأول للعام الحالي لمجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد بمقر إقامة الرئيس في مدينة بنغازي بحضور الأعضاء.

وناقش المجلس خلال اجتماعه بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس إعادة تشكيل مجلس أمناء الصندوق وأصدر رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بضم وزيري الصناعة والشؤون الاجتماعية بصفتهما لمجلس أمناء المجلس وفقا للقانون.

كما بحث المجلس المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المجلس، وكيفية وضع حلول جذرية وخطة لضمان سير العمل على الوجه الأكمل.

يشار إلى أن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسس في العام 2006، وأسندت إليه مهام أساسية تكمن في إنشاء وتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وتمويل مشاريع حيوية للدولة في قطاعات تشمل السياحة والعقارات والصناعة والمصارف وغيرها.