ليبيا – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الإثنين اجتماعا مع عضو مجلس النواب عن بلدية المرج الدكتورة سلطنة المسماري.

الإجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة احتياجات البلدية وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها الرئيس لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة الرئيس في مدينة بنغازي وحضره وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي التجهيزات التي عززت بها رئاسة مجلس الوزراء القطاع الصحي في المرج لمواجهة الأزمة الراهنة.

وتطرق المجتمعون إلى سير عمل مشاريع الحكومة القائمة في بلدية المرج ونسب إنجازها، إضافة إلى أبرز احتياجات البلدية وكافة المشاكل والعراقيل التي تواجه صندوق التضامن الاجتماعي.