الجزائر – أفادت السلطات الصحية الجزائرية، امس بتسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173 والإصابات إلى 1423 في عموم البلاد.

وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، إن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء هو 90.

ويبلغ عدد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة بسبب الفيروس 46، وتبقى 488 حالة تحت الرعاية الصحية، فيما يخضع 626 شخصا للعلاج حسب بروتوكول “كلوروكين”.

يذكر أن يوم أمس الأحد شهد تباطؤا نسبيا في عدد الإصابات بـ69 حالة، قبل أن ترتفع مجددا اليوم.

المصدر: وكالات