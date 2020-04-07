ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط الشيخ سنوسي الحليق إن المجلس اشترط عدة بنود بشأن طلب حكومة الوفاق بتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أوضح أن المجلس اشترط نقل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى مدينة بنيغازي خاصة أن المجلس أعد رؤية بشأن إدارة المؤسسة والمصرف حال نقلهما إلى الشرق.

وتابع أن المطلب الثالث تمثل في طرد القوات الأجنبية من مدينة طرابلس وأنه في حال تلبية هذه الشروط يمكن البدء في حوار بشأن الترتيبات الأخرى.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس ليسوا سعداء بإقفال النفط في ظل الظروف الراهنة إلا أنه يلزم تلبية المطالب الشرعية والشروط من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

ووجه الحليق رسالة لرئيس المجلس الرئاسي بتلبية المطالب الشرعية حفاظا على وحدة ليبيا وشعبها، وأنهم على استعداد للعمل على توحيد الصفوف ولم الشمل والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية حال تسليم سلاح المليشيات للقيادة العامة.