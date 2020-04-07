ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي انزعاج حكومة الوفاق من العملية العسكرية”إيريني” إلى احتمال توقف الدعم التركي لها.

الدرسي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال إن العملية العسكرية ستؤثر بلا شك على فعالية مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج مما سيحرم الوفاق والميليشيات الموالية لها من الشريان الرئيسي الوحيد الداعم لها .

وأشار أن تركيا تمد طرابلس بالطائرات المسيرة كما توفر الإحداثيات عبر شبكة الرادارات إلى جانب تقديم الدعم اللوجيستي الذي كان للأسف السبب وراء استهدافهم لمواقع الجيش الوطني خلال الفترة الأخيرة».

عضو مجلس النواب أوضح أن الدعم القطري لحكومة الوفاق تراجع كثيراً في الفترة الأخيرة وإن كانت لا تزال تدعمها بالمال من حين إلى آخر كما أغلق باب الدعم السوداني بعد اندلاع الثورة ضد نظام عمر البشير الإخواني.