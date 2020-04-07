الولايات المتحدة – اختارت صحيفة The Score الأمريكية، الدولي الروسي ألكسندر غولوفين نجم نادي موناكو الفرنسي كأفضل لاعب متطور في الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن غولوفين البالغ 23 عاما له بصمة واضحة وتأثير كبير على طريقة لعب فريقه، كما سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة لزملائه هذا الموسم.

يذكر أن غولوفين انتقل إلى موناكو قادما من فريق تسيسكا موسكو صيف 2018، بعقد لخمس سنوات (مدده لعام إضافي)، وراتب سنوي يقدر بمليوني يورو سنويا، وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وهي الأغلى في تاريخ روسيا حتى الآن.

من جهة أخرى، حددت الصحيفة أفضل اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم، حيث اختارت الدولي السنغالي ساديو ماني، المحترف في صفوف نادي ليفربول، كأفضل لاعب في “البريميرليغ”، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في “الليغا”.

أما في “البوندسليغا”، فقد نصبت الصحيفة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كأفضل لاعب، فيما نال متوسط ميدان نادي أتلانتا، السلوفيني يوسيب إيليتشيتش، لقب الأفضل في “الكالتشيو”.

ومنحت الصحيفة الأمريكية، الأرجنتيني آنخل دي ماريا، جناح نادي باريس سان جيرمان، لقب الأفضل في الدوري الفرنسي.

المصدر: rsport.ria.ru