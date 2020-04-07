ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن هناك أخبار عن قيام المجلس الرئاسي بدراسة إصدار تعليمات لوقف الضربات الجوية المستهدفة قطع إمدادات من وصفهم بـ”العدو” بعد تدمير شحنة جوية على مهبط ترهونة لتمكين توصيل المساعدات الإنسانية لها.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال:”يوجداخبار أن الرئاسي يدرس اصدار تعليمات لوقف الضربات الجوية المستهدفة قطع إمدادات العدو بعد تدمير شحنة جوية على مهبط ترهونة الحجة تمكين توصيل المساعدات الإنسانية لها”.

وأضاف:” الخبر مزعج اتمنى على الرئاسي إصدار بيان ينفيه دعما لرجال المحاور السكوت يسبب بلبلة “.