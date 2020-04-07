ليبيا – تحدث الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الليبية الملازم أول الصديق الزاوي عن استعداد وزارته للإفراج عن مئات من المحكومين خلال الفترة المقبلة في إطار تفعيل قانون العفو العام ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء.

الزاوي أوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أن الموقوفين ممن أمضوا نصف مدة العقوبة لمن لا تتعدى أحكام السجن الصادرة بحقهم خمس سنوات شريطة ألا يشكل الإفراج عن أي من هؤلاء خطراً على المجتمع.

وأضاف أن وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء من تنطبق عليهم تلك الشروط وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء،متابعاً:”نتوقع أن الرد من قبل المجلس خلال أيام قليلة وعلى أثر ذلك سنقوم كجهة تنفيذية تشرف على السجون الخاصة بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من السجناء غير هين”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن وزارة العدل أطلقت الأسبوع الماضي ما يقرب من 160 من نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة.

ورد الناطق باسم جهاز الشرطة عن عمليات الإفراج عن السجناء التي تطلقها حكومة الوفاق،قائلاً:”:نحن وزارة في دولة منظمة تحترم القانون والمؤسسات القضائية وأحكامهما ولا يمكن بأي حال مقارنتها بحكومة تصدر قرارات غير قانونية وغير مسؤولة”.

ورأى الزاوي أن معظم من أفرج عنهم بطرابلس هم أصحاب العقوبات والجرائم الكبيرة،وبالتالي شكل قرار الإفراج عنهم حالة من الإرباك بالعاصمة وذهب إلى أن مسؤولي الوفاق اهتموا فقط بإمكانية استغلال وتجنيد هؤلاء المفرج عنهم من السجناء في الحرب ضد الجيش الوطني.

وجدد المسؤول الأمني تأكيده بشأن خلو السجون التابعة لوزارته من أي إصابات بالفيروس.