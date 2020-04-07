بغداد – وجه الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة في العراق، نقاط التفتيش الرئيسية في بغداد، بتسهيل دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المحال والصيدليات.

وقال البياتي: “جرى تنظيم جولة تفقدية غربي العاصمة بغداد لتفقد إجراءات فرض حظر التجوال ومراقبة المتلاعبين بالأسعار، برفقة آمر اللواء 54 في الجيش العراقي العقيد الركن حيدر جعفر”.

وأضاف: “الجولة شملت مناطق العامرية و حي الجامعة و المنصور”، مؤكدا “ضرورة تشديد اجراءات فرض حظر التجوال ومعاقبة المخالفين”.

ودعا البياتي، إلى “ضرورة الالتزام بإجراءات خلية الأزمة ومحاسبة التجار المتلاعبين بالأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ومددت الحكومة العراقية حظر التجوال في البلاد وقررت تعليق الرحلات الجوية إلى منتصف شهر أبريل المقبل، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهددت بمعاقبة المخالفين.

المصدر: RT