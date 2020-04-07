ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي المتابعة الجادة والمستمرة لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لكل الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة الليبية والقيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

الصافي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الاثنين قال إن الحكومة الليبية والقيادة العامة وكل الأجهزة الأمنية تقوم بعملها بشكل جيد من أجل مجابهة هذا الوباء.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعطى توجيهات بصرف مبالغ مالية كبيرة للحكومة الليبية لتمكينها من مواجهة فيروس كورونا بشكل جيد منها تسييل ثلاثمئة مليون دينار في حساب الحكومة.