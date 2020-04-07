ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الاثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس لمناقشة آخر تطورات العمليات العسكرية لصد ما وصفه المشري والسراج بـ” العدوان على طرابلس وضواحيها ومحيط مدينة سرت” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس وبوقرين) ، كما دعا المشري السرج إلى تقديم الدعم الكامل لمن وصفهم بـ “رجال الجيش والقوة المساندة ” (مسلحي الوفاق) لدحر ما وصفه بـ”العدوان” وإنهائه بشكل كامل.

وبحث الاجتماع ملف مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة للحد من إنتشاره في ليبيا والوقاية منه وكذلك وضع حلول لليبيين العالقين في الخارج بما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع عند قرار عودتهم.