ليبيا – أكد اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات أجدابيا أن قوات الجيش تصدت لمحاولة “المليشيات الإرهابية” المدعومة من مسلحين سوريين موالين لأنقرة وآليات وأسلحة تركية، مهاجمة محور عين زارة.

المنصوري أشار بحسب الناطق باسم القوات المسلحة اللواء المسماري إلى أن وحدات الجيش تمكنت من تدمير 3 عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابيا من أبرزهم عبد الحكيم الزين قائد إحدى المجموعات في “كتيبة ثوار طرابلس” التي تدعم حكومة الوفاق في مواجهتها مع قوات الجيش.

ولفت قائد غرفة عمليات أجدابيا إلى سيطرة قوات الجيش على مراصد مسلحي الوفاق بعد هروبهم منها.