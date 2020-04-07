ليبيا – علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب على العملية العسكرية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، قائلاً:” القرارات لا تتخذ بشكل عشوائي في الاتحاد الأوروبي”.

الميهوب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء رأى أن الاتحاد بات متأكداً من الجهة التي تشيد جسوراً بحرية من أنقرة إلى طرابلس ومصراتة لنقل السلاح والمرتزقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يرصد أي دليل على ادعاءات قيادات طرابلس وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين بوجود خرق لحظر السلاح عبر الحدود الشرقية.