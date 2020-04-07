ليبيا – أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجارأمس الإثنين رسمياً شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

النجار قال خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمركز إن التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي أولى خطوات تقليل انتشار فيروس كورونا.

وبدوره أشار عبدالنبي الرايس المعالج لحالات الإصابة بفيروس الكورونا المستجد إلى أن الإعلان عن حالة الشفاء جاءت بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ولفت إلى أنه مقارنة بدول العالم فإن نتائج تحاليل العينات تظهر في وقت وجيز حيث تستغرق فقط 3 ساعات.

كما أكد على أن وزارة الصحة خصصت مجمع زاوية الدهماني لاستقبال وفلترة حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.