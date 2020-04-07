النرويج – اكدت وزارة النفط النرويجية إن البلاد مستعدة لخفض إنتاج النفط بشكل منفرد إذا كان ذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد، لكنها نفت وجود محادثات مع شركات النفط في النرويج بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة في بريد إلكتروني نقلته وكالة “رويترز” بأنها دعيت لحضور اجتماع “أوبك+” في التاسع من أبريل كمراقب، مضيفة أنها تدرس الحضور إذا كانت هناك مشاركة واسعة.

وتعقد دول تحالف “أوبك+” ودول نفطية أخرى في 9 أبريل الجاري اجتماعا لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج، وذلك بعد مرور نحو شهر على فشل دول التحالف، الذي يضم 24 منتجا من داخل وخارج “أوبك” في الاتفاق على شروط تمديد تخفيضات الإنتاج، التي انتهت في نهاية مارس الماضي.

وبعد فشل دول التحالف في الاتفاق على التمديد وبسبب تراجع الطلب على الذهب الأسود في ظل جائحة كورونا هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في سنوات، والآن تعمل الدول النفطية على صياغة اتفاق جديد.

المصدر: وكالات